Экономист: предложение валюты в июне снова преобладало над спросом

Июнь 2010 года стал еще одним месяцем преобладания предложения иностранной валюты над спросом на нее.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, наличный валютный рынок оставался сбалансированным благодаря стабильности обменного курса гривня-доллар. При этом украинское правительство привлекло в июне кредит на 2 млрд. долларов, напомнил экономист. Именно это объясняет, подчеркнул он, почему резервы Нацбанка выросли по итогам месяца намного больше по сравнению с сальдо его интервенций на валютном рынке.

А.БЛИНОВ отметил, что в отличие от предыдущих месяцев, фактор обменного курса был нейтральным для резервов НБУ, поскольку курс гривня-доллар не претерпел существенных изменений по итогам июня 2010 года.

Как сообщал УНИАН, согласно окончательным данным, международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в июне т.г. выросли на 10,55% – до 29,523 млрд. долл.

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составлял 12,972 млрд. долл. (с учетом операций Госказначейства Украины). Интервенции НБУ на валютном рынке Украины (сальдо) составили 864,6 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) составлял – 3,136 млрд. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения – 1,512 млрд. долл., проданной населению – 1,624 млрд. долл.