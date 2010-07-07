Эксперт: вслед за Fitch рейтинги Украины повысят и другие агентства

В краткосрочной перспективе рейтинги Украины, вслед за Fitch Ratings, должны повысить и другие рейтинговые агентства.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Он подчеркнул, что положительный исход переговоров с Международным валютным фондом привел к повышению суверенного рейтинга Украины агентством Fitch Ratings. Аналитик считает эту новость позитивной для украинского сегмента еврооблигаций и ожидает рост цен вдоль всей кривой.

По мнению С.ФУРСЫ, повышение рейтинга также будет способствовать успешности размещения нового выпуска суверенных еврооблигаций. Аналитик рекомендует покупать корпоративные выпуски на длинном конце кривой, в частности, МХП-15, Метинвест-15 и ДТЭК-15.

Как сообщал УНИАН, 6 июля международное агентство Fitch Ratings повысило суверенные долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B". Прогноз по долгосрочным РДЭ – "Стабильный".

Одновременно агентство подтвердило краткосрочный РДЭ Украины в иностранной валюте на уровне "B" и повысило рейтинг странового потолка с уровня "B-" до "B".