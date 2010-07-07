Базовая инфляция в Украине в июне составила 0,1%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в июне 2010 года против мая 2010 года составила 0,1%, за январь-июнь т.г. – 3,1%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, в июне 2009 года показатель базовой инфляции был на уровне 0,9%, за январь-июнь 2009 года – 10,2%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, в Украине дефляция в июне 2010 г. по отношению к маю составила 0,4%, с начала года (к декабрю 2009 года) инфляция – 3,3%, к маю 2009 года – 6,9%, в январе–июне 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция составила 9,8%.