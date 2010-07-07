Fitch повысило национальный рейтинг Украины

Сегодня международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале с уровня «AA-(ukr)» до «AA(ukr)». Прогноз по рейтингу – стабильный.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, повышение национального долгосрочного рейтинга Украины следует за повышением вчера агентством долгосрочных рейтингов дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной и национальной валюте по международной шкале с уровня «B-» до «B». Прогноз по долгосрочным РДЭ – стабильный.