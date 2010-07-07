НБУ снижает учетную ставку с 9,5 до 8,5%

Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 9,5 до 8,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель группы советников председателя Нацбанка Валерий ЛИТВИЦКИЙ на пресс-конференции.

«Мы приняли решение снизить учетную ставку до 8,5%», - сказал он.

При этом в пресс-службе НБУ не смогли подтвердить изменение учетной ставки, ссылаясь на то, что официального документа они не видели.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 8 июня т.г. снизил учетную ставку с 10,25% до 9,5%. Ранее, 12 августа 2009 года НБУ снизил учетную ставку с 11% до 10,25%.