НБУ снижает учетную ставку с 9,5 до 8,5%
16:35, 07 июля 2010Финансы
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Утверждает руководитель группы советников председателя Нацбанка Литвицкий
Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 9,5 до 8,5%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель группы советников председателя Нацбанка Валерий ЛИТВИЦКИЙ на пресс-конференции.
«Мы приняли решение снизить учетную ставку до 8,5%», - сказал он.
При этом в пресс-службе НБУ не смогли подтвердить изменение учетной ставки, ссылаясь на то, что официального документа они не видели.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 8 июня т.г. снизил учетную ставку с 10,25% до 9,5%. Ранее, 12 августа 2009 года НБУ снизил учетную ставку с 11% до 10,25%.
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