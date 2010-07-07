К закрытию межбанка евро вырос до 9,95/9,96 грн.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9065/7,9110, к 12:00 цены снизились 7,9040/7,9070. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,9050/7,9085 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу – 7,9084.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2541/43, к 12:00 цены снизились 0,2540/41. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,0950 (-0,0274).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2555/1,2630. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 9,9410/9,9525, к 12:00 цены ушли вниз 9,9300/9,9395. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли 9,9575/9,9675.