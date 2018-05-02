НБУ предоставят реальную независимость?

Президент подал в парламент законопроект (№6659), который предусматривает внесение изменений в Закон о Нацбанке, Закон о банках и банковской деятельности и Бюджетный кодекс. Причем закон о Нацбанке предлагается подкорректировать настолько существенно, что при взгляде на сравнительную таблицу возникает как минимум вопрос - чем вносить такие изменения почти в три десятка статей, может, проще было вообще новую редакцию закона о НБУ подать?

Что касается сути, то в целом законопроект предусматривает усиление независимости НБУ. также предлагается разграничить цели деятельности Нацбанка в соответствии с их приоритетностью, лишить Совет НБУ права применения отлагательного вето, установить квалификационные требования к членам Совета и правления регулятора и еще ряд принципиальных позиций. И это вовсе не идея власти, это – одно из условий МВФ для предоставления кредита, которого так яро добивается Украина. В заявлении Фонда, которое было обнародовано после достижения на уровне экспертов договоренности о выделении нашей стране займа на сумму 14,9 млрд. долларов, говорится: «Реформы финансового сектора (которые обсуждены для реализации – ред.) сосредоточены на восстановлении здоровой банковской системы, в том числе за счет обеспечения адекватного уровня капитализации банков и усиления независимости Национального банка Украины”. Другими словами, программа реформирования НБУ расписана при участии кредитора. Причем советы МВФ для нас не являются архи какой новостью. О необходимости усиления независимости НБУ и политики, и эксперты говорят с середины 90-х.

Предложенные нововведения базируются на международном опыте, где роль центробанка действительно значимая, и в отдельных случаях именно от регулятора зависит финансовая стабильность страны.

Права и обязанности на новый манер

Начнем с управленческих реформ. Предлагается усилить независимость руководства НБУ, но при этом повышаются требования к кандидатам на эту должность. Срок пребывания на посту главы Нацбанка намерены увеличить с пяти до семи лет, но устанавливается правило – не более двух каденций. Главным лейтмотивом законопроекта является тот фактор, что роль Правления НБУ значительно возрастает, а вот Совета Нацбанка - падает. Возможно, данное решение принято для того, чтобы максимально оградить руководство регулятора от влияния извне.

Наделение независимостью перекликается с повышением ответственности за действия. Согласно документу, председатель Нацбанка может быть снят с должности в случае «утраты безупречной деловой репутации». Данной статьи нет в украинском законодательстве, поэтому очень часто критика в адрес первых лиц НБУ носит скорее рекомендательный характер, чем практический. Законопроект этот недостаток ликвидирует.

Как отмечается в документе, главной задачей НБУ является обеспечение ценовой стабильности в стране, для этого им осуществляется эмиссионная деятельность, регулируется ликвидность банковской системы, и принимаются другие меры для монетарной состоятельности экономики. При этом задачи по рефинансированию банков, а тем более отраслей экономики, Нацбанк решает только при условии соблюдения ценовой стабильности. Фактически это дает возможность регулятору отказать в финансировании различного рода государственных программ за счет его средств, что является, в основном, эмиссией гривни. Сложно сказать, сможет ли НБУ реально воспользоваться этим правом, но новые полномочия позволяют пресечь пагубную практику решать проблемы госбюджета за счет «печатного станка».

Предлагается также наделить НБУ правом до 50% прибыли направлять на формирование своего резервного фонда. Это даст возможность регулятору накопить необходимые средства, которые позволят выйти «сухими» из критических ситуаций, которые имели место в конце 2008 года. Тогда, в условиях разгоравшегося кризиса, Нацбанку пришлось рефинансировать банки за счет «печатного станка», дабы не допустить коллапса финансового сектора.

Законопроект включает ряд положений, которые де-факто действуют на нашем рынке, но не имеют юридического подтверждения. Таковыми являются: запрет напрямую НБУ покупать на первичном рынке гособлигации, а также выдавать кредиты государственным структурам. Но при этом регулятор наделяется правом покупать ценные бумаги на вторичном рынке. Мало того, теперь Нацбанк ежемесячно должен будет публично информировать об объемах операций рефинансирования, их эффективности и раскрывать большую часть данных о движении денег. Это даст возможность объективно оценить состояние дел у регулятора и позволит предвидеть формирование негативных последствий тех или иных действий.

Законопроектом также предлагается закрепить за НБУ право за счет золотовалютных резервов погашать кредиты МВФ. Это - стандартная мировая практика.

Как итог - предлагаемый законопроект действительно позволяет сделать НБУ полноценным европейским центробанком. И тогда выступление его главы будут, затаив дыхание, слушать все представители бизнеса, угадывая по жестам, как же обстоят дела с украинскими финансами...

Наталия Щербатюк, аналитик Украинского аналитического центра (для УНИАН)

P.S. 9 июля 2010 г. Верховная Рада Украины приняла в целом Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Национального банка».

