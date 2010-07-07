Кризис подкосил ряды украинских миллионеров

В 2009 г. свои миллионные доходы задекларировали 6155 граждан, что на 1260 человек меньше, чем в 2008 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) Степан ДУСЯК сегодня во время брифинга.

По его словам, в основном доходы украинских миллионеров получены от инвестиционной деятельности. Самое большое количество таких граждан - традиционно в Киеве, Донецке, Днепропетровске.

«Миллиардные доходы за прошлый год не задекларировал никто», - отметил С.ДУСЯК.

Справка УНИАН. По данным ГНАУ, по итогам 2008 г, в Украине насчитывалось 7423 миллионера, то есть граждан, сумма чистого дохода которых превысила 1 млн. грн., что на 21 меньше по сравнению с 2007 г. Миллиардеров по итогам декларационной кампании 2008 г. в Украине не было.