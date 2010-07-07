Инфляция ускорится уже с осени

Об этом говорится в ежедневном обзоре финансовых рынков, подготовленном экспертами «ИНГ Банк Украина», которым располагает УНИАН.

По словам экспертов банка, дефляция в июне отражает влияние сезонных факторов.

«Дефляция, зафиксированная в июне ("минус" 0,4% к маю) третий месяц подряд, не стала для нас такой неожиданностью, как в апреле-мае. В то же время, участники рынка ожидали, что инфляция в июне составит 0,2% за месяц. Таким образом, в годовом исчислении темпы инфляции замедлились с 8,5% в мае до 6,9% в июне», - отмечают в «ИНГ Банк Украина».

Эксперты считают, что наибольшее влияние на динамику данного показателя в июне оказали сезонные факторы, поскольку продовольственные товары (особенно овощи и молочные продукты) продемонстрировали наиболее заметное снижение цен ("минус" 0,9%). В то же время цены на другие основные группы потребительских товаров (за исключением топлива, цена которого снизилась на 1,9%) либо не изменились, либо умеренно возросли, что подтверждает мнение экспертов относительно того, что инфляционные риски в экономике остаются высокими. В частности, тарифы на жилищно-коммунальные услуги продемонстрировали самые высокие темпы роста (0,3%) с января.

«Мы сохраняем наш прогноз индекса потребительских цен по итогам 2010 г. на уровне 11,8% вследствие ожидаемого ускорения темпов инфляции во 2 полугодии 2010 г., после ослабления административного регулирования цен и неизбежности повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в соответствии с требованием МВФ. Кроме того, активный рост денежных агрегатов в текущем году может стать дополнительным фактором роста инфляции в конце 2010 – начале 2011 г.», - говорится в обзоре.

При этом эксперты «ИНГ Банк Украина», отмечают, что индекс цен производителей в июне довольно неожиданно сместился в негативную плоскость ("минус" 0,5% за месяц) вопреки как ожиданиям участников рынка, так и прогнозам банка (1,0% и 1,1% соответственно), в результате чего темпы роста данного показателя в годовом исчислении замедлились до 25,6% в июне по сравнению с 28% в мае. «Мы полагаем, что ожидаемое продолжение роста цен на сталь на мировом рынке на фоне увеличения спроса будет способствовать дальнейшему росту индекса цен производителей во 2 полугодии 2010 г. В то же время, мы сохраняем наш прогноз роста индекса цен производителей на уровне 24,1% в годовом исчислении на конец 2010 г.», - говорят эксперты.