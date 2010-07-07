Янукович: Налоговый кодекс отложили до осени

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Налоговый кодекс будет принят не раньше осени, но Государственный бюджет на 2011 год будет разработан на новой законодательной базе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время заседания Комитета по экономическим реформам, которое состоялось сегодня в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что сегодня он имел дискуссию относительно острых вопросов настоящего документа с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

«Но это не значит, что мы будем сводить эту работу до выяснения отношений. Кое-кто считает, что снижение налогов, которое мы предлагаем по НДС, налога на прибыль, уже произошли, а все остальное можно отрегулировать как кому хочется. Уже созданы лоббистские группы – мы их знаем - которые уговаривают депутатов, что принимать, а что нет», - сказал Президент и отметил: «Мы не будем делать кодекс ни под одну лоббистскую группу».

«Кодекс будет сделан под страну. И в некоторых направлениях, безусловно, он не будет популярен, но это – закон, который будет приближать нас к европейским стандартам, стандартам прозрачности, к которым мы так с вами стремимся», – подчеркнул глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ обратился с просьбой к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ о принятии уже на этой неделе решения, которое работало бы на продолжение общественных обсуждений Налогового кодекса и подготовки к принятию соответствующего законопроекта.

«Мы хорошо понимаем, что сможем это сделать только осенью. И уже на основе этого Налогового кодекса и Бюджетного кодекса мы будем формировать новый бюджет 2011 года. Безусловно, мы эту работу должны завершить вместе с принятием бюджета до конца этого года», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО согласился с такой позицией Президента, назвав ее «абсолютно разумной». По его убеждению, это позволит принять качественный Налоговый кодекс.

С.ТИГИПКО также заметил, что для реализации настоящего документа еще будет необходимо принять около 50 законодательных актов.