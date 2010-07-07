Крупных налогоплательщиков будут особо опекать

Кабинет министров Украины распорядился создать в составе налоговой милиции управление оперативного сопровождения больших налогоплательщиков.

Об этом говорится в правительственном распоряжении от 30 июня 2010 г. №1314-р, обнародованном на официальном парламентском портале.

В тексте документа предусматривается: «Согласиться с предложением Государственной налоговой администрации относительно создания в составе налоговой милиции Государственной налоговой администрации Главного управления специальных операций и управления оперативного сопровождения больших налогоплательщиков в рамках граничной численности работников органов государственной налоговой службы».