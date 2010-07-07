Сумма задекларированных доходов от инвестдеятельности сократилась в 5 раз

В 2009 г. сумма задекларированных гражданами доходов, полученных от инвестиционной деятельности, составила 2 млрд. грн., что почти в 5 раз меньше, по сравнению с показателем 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) Степан ДУСЯК сегодня во время брифинга.

По его словам, декларации по инвестиционному доходу – основная статья поступлений в бюджет от декларирования доходов. В 2009 г. 7 800 граждан задекларировали инвестиционный доход, что в два раза меньше, по сравнению с 2008 годом.