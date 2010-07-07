курс НБУ на 8 июля

Официальный курс НБУ на 8 июля: 100 USD США – 790.7200 (на 7 июля – 790.8400) 100 EUR – 993.6978 (на 7 июля – 994.7976) 10 RUR – 2.5431 (на 7 июля – 2.5419)Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 8 июля 2010 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 93779.39 (на 7 июля – 95750.95) 961 XAG 10 Серебро – 1395.62 (на 7 июля – 1411.65) 962 XPT 10 Платина – 118845.22 (на 7 июля – 120286.76) 964 XPD 10 Палладий – 34238.18 (на 7 июля – 34717.88)

Официальный курс НБУ на 8 июля: 100 USD США – 790.7200 (на 7 июля – 790.8400) 100 EUR – 993.6978 (на 7 июля – 994.7976) 10 RUR – 2.5431 (на 7 июля – 2.5419) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 8 июля 2010 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 93779.39 (на 7 июля – 95750.95) 961 XAG 10 Серебро – 1395.62 (на 7 июля – 1411.65) 962 XPT 10 Платина – 118845.22 (на 7 июля – 120286.76) 964 XPD 10 Палладий – 34238.18 (на 7 июля – 34717.88)

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