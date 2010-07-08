ЕС назвал банки, которые пройдут стресс-тесты
08:20, 08 июля 2010Финансы
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В списке 91 кредитная организация
Регулятор ЕС опубликовал названия банков, которые подвергнутся стресс-тестам, чтобы развеять опасения относительного долгового кризиса в Европе, пишет Financial Times.
Всего в списке числится 91 кредитная организация.
В число банков, которые пройдут испытание, входят 27 финансовых институтов Испании, 14–Германии, 6–Греции и банки других стран ЕС.
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