ЕС назвал банки, которые пройдут стресс-тесты

В списке 91 кредитная организация

Регулятор ЕС опубликовал названия банков, которые подвергнутся стресс-тестам, чтобы развеять опасения относительного долгового кризиса в Европе, пишет Financial Times. Всего в списке числится 91 кредитная организация. В число банков, которые пройдут испытание, входят 27 финансовых институтов Испании, 14–Германии, 6–Греции и банки других стран ЕС.

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