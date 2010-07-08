МВФ повысил прогноз темпов роста экономик мира

Международный валютный фонд /МВФ/ повысил прогноз темпов экономического роста в мире, в частности, в странах СНГ. Темпы экономического роста в регионе как в 2010, так и в 2011 годах составят по 4,3%. Это на 0,3 и 0,7 процентных пункта выше апрельских показателей.

Рост мировой экономики, согласно оценкам МВФ, в 2010 г составит 4,6%, что на 0,4 процентных пункта выше по сравнению с весенними ожиданиями. Прогноз на 2011 г остался неизменным и равен 4,3%.

"Локомотивами развития" выступают Китай и Индия: их экономический рост в ближайшее время будет составлять около 9-10 проц. У стран с развитой экономикой темп роста в 2010 г повышается до 2,6 проц /по сравнению с апрельским показателем в 2,3 проц/, а в 2011 г остается на уровне 2,4 проц. Наилучшие перспективы у США, чья экономика в нынешнем году вырастет на 3,3 проц, а в следующем - на 2,9 проц. В обоих случаях корректировка, сделанная МВФ, равна примерно 0,25 проц.

Экономика стран зоны евро, по оценкам МВФ, в 2010 г вырастет только на 1 проц, а в 2011 г - на 1,3 проц. Причем, если первый показатель за прошедшие с апреля месяцы не изменился, то второй понизился на 0,2 процентных пункта.

Несмотря на некоторое улучшение прогнозов, авторы доклада отмечают, что "в условиях возобновления финансовой нестабильности риски ухудшения ситуации резко возросли". Они обращают внимание на необходимость реализации "политики по восстановлению доверия и стабильности". В особенности это касается, по их мнению, стран зоны евро. Согласно рекомендациям, развитым странам следует заняться "вызывающей доверие бюджетной консолидацией", а государствам с развивающейся экономикой - предпринять шаги, которые будут "содействовать перебалансированию мирового спроса". Речь, в частности, идет о структурных реформах, передает ПРАЙМ-ТАСС.