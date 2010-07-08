Наличный курс доллара не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,91 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 7 июля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,87/10,03 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,65-9,96 грн./евро, по продаже – в пределах 9,96-10,05 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 7 июля без изменений и сегодня составляет 0,2452/0,2551 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2330-0,2530 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2530-0,2580 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., продажи – 7,91 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,4% и сегодня составляет 9,87 грн./евро, курс продажи – на 0,3%, до 10,01 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,65-9,96 грн./евро, по продаже – в пределах 9,96-10,05 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы не изменился по сравнению с 7 июля и сегодня составляет 0,2453/0,2552 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2250-0,2530 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2539-0,2570 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/7,93 грн., евро – 9,65/9,96 грн., рубль – 0,2250/0,2540 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,87/7,92 грн., евро – 9,70/10,05 грн., рубль – 0,2440/0,2580 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,87/7,91 грн., евро – 9,85/10,10 грн., рубль – 0,2490/0,2570 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 8 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,9072, к евро – 9,936978, к российскому рублю – 0,25431.