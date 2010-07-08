Fitch повысило рейтинги Нафтогаза и 5 крупнейших компаний Украины

Сегодня международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинги шести украинских компаний вслед за рейтинговым действием по суверенным рейтингам Украины.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной и национальной валюте были повышены с уровня «B-» до «B», а краткосрочный РДЭ в иностранной валюте был подтвержден на уровне «B». Рейтинг странового потолка Украины был повышен с уровня «B-» до «B».

Украинские компании, рейтинги которых испытали воздействие от повышения суверенного рейтинга, и рейтинговые действия в отношении них перечислены ниже.

DTEK Holding Limited: долгосрочный РДЭ в иностранной валюте повышен с уровня «B-» до «B», прогноз – стабильный. Рейтинг продолжает сдерживаться страновым потолком Украины «B»; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B»;

долгосрочный РДЭ в национальной валюте повышен с уровня «B» до «B+», прогноз – стабильный; краткосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «В»;

национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)», прогноз – стабильный»; национальный приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)».

DTEK Finance B.V.: приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте повышен с уровня «B-» до «B», рейтинг возвратности активов «RR4».

Metinvest B.V.: долгосрочный РДЭ в иностранной валюте повышен с уровня «B-» до «B», прогноз – стабильный. Рейтинг продолжает сдерживаться страновым потолком Украины «B»; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте повышен с уровня «B» до «B+», прогноз – стабильный; краткосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «В»; ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг планируемой эмиссии облигаций повышен с уровня «B-(EXP)» до «B(EXP)», рейтинг возвратности активов «RR4»; национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)», прогноз – стабильный; национальный краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне «F1+(ukr)».

ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь»: долгосрочный РДЭ в иностранной валюте повышен с уровня «B-» до «B», прогноз – стабильный; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте повышен с уровня «B-» до «B», прогноз – стабильный. Рейтинг отражает применение методологии Fitch «Взаимосвязь между рейтингами материнской и дочерней компаний» от 19 июня 2007 года, поскольку «Азовсталь» является дочерней структурой Metinvest; краткосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «В»; приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте повышен с уровня «B-» до «B», рейтинг возвратности активов «RR4»; национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA-(ukr)», прогноз – стабильный.

MHP S.A.: долгосрочный РДЭ в иностранной валюте повышен с уровня «B-» до «B», прогноз – стабильный. Рейтинг продолжает сдерживаться страновым потолком Украины «B»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте повышен с уровня «B» до «B+», прогноз – стабильный; приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте повышен с уровня «B-» до «B», рейтинг возвратности активов «RR4».

ОАО «Мироновский хлебопродукт»: долгосрочный РДЭ в иностранной валюте повышен с уровня «B-» до «B», прогноз – стабильный. Рейтинг продолжает сдерживаться страновым потолком Украины «B»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте повышен с уровня «B» до «B+», прогноз – стабильный; национальный долгосрочный рейтинг повышен с уровня «AA(ukr)» до «AA+(ukr)», прогноз – стабильный.

НАК «Нафтогаз Украины» («Нафтогаз»): долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «CCC», прогноз «негативный» отозван; долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «CCC», прогноз «негативный» отозван; приоритетный необеспеченный рейтинг повышен с уровня «B-» до «B» благодаря наличию безусловной и безотзывной гарантии от правительства Украины, рейтинг возвратности активов «RR4».

Fitch более не поддерживает прогнозов по рейтингам «Нафтогаза».