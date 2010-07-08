Проект Налогового кодекса вынесут на всенародное обсуждение

Верховная Рада поддержала проект постановления “О всенародном обсуждении проекта Налогового кодекса Украины”, внесенный председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 250 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение, в связи с чем до 14 июля передать в установленном порядке Кабинету Министров текст проекта Налогового кодекса, подготовленного Комитетом ВР по вопросам налоговой и таможенной политики ко второму чтению, с учетом предложений субъектов права законодательной инициативы.

Правительству поручено обеспечить обнародование проекта Налогового кодекса и надлежащие условия для проведения его всенародного обсуждения, а также обобщить результаты всенародного обсуждения проекта Налогового кодекса, и до 5 сентября подать их в Верховную Раду.

Кроме того, рекомендует Кабинету Министров разработать и представить в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на следующий год на основе новых Налогового и Бюджетного кодексов Украины.

Комитету ВР по вопросам налоговой и таможенной политики поручено внести на рассмотрение парламента во втором чтении доработанный с учетом результатов всенародного обсуждения проект Налогового кодекса до 10 сентября 2010 года.