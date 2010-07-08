Верховная Рада приняла в новой редакции Бюджетный кодекс

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 245 из 431 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Как отметил председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Николай ДЕРКАЧ, после рассмотрения законопроекта во втором чтении были подготовлены согласованные предложения с учетом почти всех предложений Главного юридического управления аппарата Верховной Рады Украины.

Первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, который председательствует на заседании парламента, отметил, что также учтены предложения Администрации Президента с тем, чтобы в последующем не было ветирования закона.

А.МАРТЫНЮК отметил, что в согласованных предложениях «учтено абсолютное большинство замечаний Главного юридического управления аппарата ВР». Он подчеркнул, что ими возобновлены полностью все права и полномочия, предусмотренные Регламентом ВР относительно участия парламента в подготовке к рассмотрению и принятию проекта бюджета.

Он напомнил, что в проекте изменений в Бюджетный кодекс, подготовленном ко второму чтению, было много норм, которые сокращали полномочия парламента в этом вопросе.

А.МАРТЫНЮК также подчеркнул, что предусмотрено разбить на два закона рассмотренный во втором чтении законопроект. По его словам, речь идет о том, что один закон – это «чистый закон», то есть новая редакция Бюджетного кодекса, а также принимается Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Бюджетного кодекса Украины». Он подчеркнул, что эти два закона должны одновременно вступить в силу.

При этом в сессионном зале развернулась дискуссия между представителями парламента и Кабинета министров относительно нормы, которой предусматривалось предоставить право правительства принимать нормативно-правовые акты до урегулирования данных вопросов законодательно. Правительство настаивало на необходимости такой нормы.

Председательствующий на заседании А.МАРТЫНЮК и представители оппозиции отмечали то, что в результате принятия такой нормы в Украину вернется система декретов Кабинета министров. По его словам, правительство предлагало ввести норму о том, что размеры государственных социальных гарантий, которые определяются в зависимости от прожиточного минимума, устанавливаются соответствующими законами Украины, законом о государственном бюджете и нормативно-правовыми актами правительства до урегулирования таких вопросов законами. А.МАРТЫНЮК отметил: «То есть мы возвращаемся к известным декретам Кабинета министров Украины». Он отметил, что Конституция предусматривает, что эти вопросы определяются только законами.

Министр финансов Федор ЯРОШЕНКО настаивал на необходимости принятия такой нормы и даже во время голосования за исключение такой нормы просил сессионный зал не поддерживать такое предложение. Но, несмотря на такую позицию Минфина, 369 голосами все же было принято решение об исключении нормы, которая предлагалась правительством.

Для обеспечения стабильности бюджетной системы законом предусмотрено установить на постоянной основе отдельные нормы, которые ежегодно регулировались законом о государственном бюджете.

В частности, определены состав доходов общего фонда государственного бюджета, перечень защищенных расходов бюджета, процедура перечисления дотаций выравнивания местным бюджетам, конкретизированы субвенции из государственного бюджета местным бюджетам по государственным программам социальной защиты и пр.

Пересмотрены источники доходов местных бюджетов, упорядочены расходные полномочия местных бюджетов.

Отнесены в полном объеме к доходам местных бюджетов, которые не учитываются при определении объема межбюджетных отношений, фиксированный налог на доходы от предпринимательской деятельности, единый налог для субъектов малого предпринимательства и плата за землю (которые засчитываются в бюджеты местного самоуправления), поступление административных штрафов, плата за торговый патент на осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности (за исключением платы за приобретение торговых патентов пунктами продажи нефтепродуктов (автозаправочными станциями, заправочными пунктами), которые взимаются исполнительными органами соответствующих местных советов; налог на недвижимое имущество (недвижимость), отличное от земельного участка, в составе местных налогов и сборов.

Кроме того, предусмотрено согласование других законов Украины с изменениями в Бюджетный кодекс Украины (изменения к 26 законам, в частности Гражданскому кодексу Украины, Водному кодексу Украины, Земельному кодексу Украины, Хозяйственному кодексу Украины, Кодексу Украины об административных правонарушениях, Уголовному кодексу Украины и другим законодательным актам).