Эксперты: снижение учетной ставки НБУ позитивно для экономики

Снижение учетной ставки Национальным банком Украины позитивно для отечественной экономики.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, учетная ставка является индикатором стоимости заемных средств, предоставляемых НБУ коммерческим банкам. Снижение процентной ставки приведет к сокращению стоимости рефинансирования для коммерческих банков, которая в данный момент составляет 10,5% для бланковых кредитов и 12,5% для обеспеченных кредитов.

В обзоре говорится, что в последний раз НБУ снизил учетную ставку 8 июня 2010 года как следствие дефляции в мае. Учитывая низкие инфляционные риски в следующие несколько месяцев, реальные процентные ставки в экономике будут снижаться, увеличивая рост кредитов и потребительский спрос со стороны населения. С другой стороны, коммерческие банки могут снизить ставки по депозитам.

В целом, считают аналитики, учитывая избыточную ликвидность банковской системы (31,7 млрд. грн. по состоянию на 7 июля т.г.) и снижение стоимости финансирования, можно ожидать увеличения кредитной активности во втором полугодии 2010 года.

Как сообщал УНИАН, вчера руководитель группы советников председателя Национального банка Украины Валерий ЛИТВИЦКИЙ заявил, что НБУ принял решение снизить учетную ставку с 9,5 до 8,5%. При этом в пресс-службе НБУ не смогли подтвердить изменение учетной ставки, ссылаясь на то, что официального документа они не видели.