Томенко: осенью в ВР появится новый проект Налогового кодекса

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что осенью на рассмотрение парламента должен быть подан новый и профессиональный проект Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

По словам Н.ТОМЕНКО, позитивным фактом является то, что оппозиция и общество совместными усилиями «де-факто» отправили на доработку Налоговый кодекс.

«Я считаю, что », - сказал он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что, поскольку коалиция приняла решение о вынесении на всенародное обсуждение проекта Налогового кодекса, то это фактически означает, что этот проект возвращен правительству. «И я убежден, что осенью в Верховной Раде должен появиться новый вариант Налогового кодекса», - сказал он.