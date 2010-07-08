ВР не поддержала проведение секвестра бюджета

Верховная Рада Украины не поддержала проект закона «О внесении изменений в законы Украины «О государственном бюджете Украины на 2010 год» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали лишь 213 (при необходимых 226 - УНИАН) из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

из фракции КПУ «за» проголосовал только один народный депутат.

Во время обсуждения законопроекта народный депутат Украины Олег ЛЯШКО (фракция БЮТ) отметил, что данным законопроектом предусмотрено проведение секвестра бюджета на 2010 год. По его словам, если нынешнее правительство не может выполнить те задачи, которые предусмотрены в бюджете, то оно должно уйти в отставку.

О.ЛЯШКО отметил, что в законопроекте предусмотрено сокращение расходов по финансированию ряда социальных статей, в то время как не сокращено финансирование, в частности, Администрации Президента и правительства Украины.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что данным законопроектом предлагается уменьшить дефицит государственного бюджета на 3,65 млрд. грн., то есть до 4,99% ВВП.

Кроме того, по результатам выполнения государственного бюджета за первое полугодие текущего года предлагается уменьшить доходы бюджета на 13,4 млрд. грн.

В пояснительной записке, подготовленной правительством Украины (данный законопроект является правительственным – УНИАН) отмечается, что в первом полугодии 2010 года, несмотря на оживление экономической активности, все же сыграла роль негативная макроэкономическая динамика начала года.

В пояснительной записке даны ссылки на то, что правительства ряда стран сократили выплаты пенсий, снизили уровень заработных плат. В записке отмечено: «С целью выполнения договоренностей между Украиной и Международным валютным фондом относительно экономической программы, поддержка которой будет оказана в рамках соглашения «стенд-бай» на общую сумму 14,9 млрд. долларов, необходимо внести изменения в государственный бюджет в части уменьшения его дефицита».

В законопроекте предлагалось уменьшить поступление НДС на 10 млрд. гривен, в том числе НДС с ввезенных в Украину товаров – 5,7 млрд. грн. Кроме того, предлагалось уменьшить поступления от приватизации государственного имущества на 3,65 млрд. грн. При этом отмечается, что за 5 месяцев эти поступления составили лишь 177 млн. грн., или 1,8% годовой суммы. Кроме того, предлагалось сократить расходы государственного бюджета почти на 18,35 млрд. грн. В том числе 3 млрд. грн. – трансферты на покрытие дефицита пенсионного фонда, 2 млрд. грн. – расходы специального фонда Министерства обороны, 8,75 млрд. грн. – расходы за счет Стабилизационного фонда.