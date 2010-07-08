Верховная Рада определила особенности госзакупок для Евро-2012

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в законы Украины «Об осуществлении государственных закупок» и «Об организации и проведении финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 255 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Изменениями предусмотрено, что закупка товаров, работ и услуг за средства, распорядителем которых является специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по обеспечению осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Украине Евро-2012, может осуществляться по процедуре закупки у одного участника без согласования с уполномоченным органом в сфере закупок, в соответствии с чем заказчик заключает договор о закупке с участником после проведения с ним переговоров.

Процедура закупки у одного участника применяется заказчиком после согласования со специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по обеспечению осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Определенные документы, которые необходимо подать для применения процедуры закупки у одного участника, заказчик подает в специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти.

Законом предусмотрено, что заказчик информирует уполномоченный орган в сфере закупок о проведении процедуры закупки у одного участника на протяжении 5 рабочих дней.

Информация о результатах проведения процедуры закупки бесплатно публикуется в государственном официальном печатном издании по вопросам закупок на протяжении семи дней со дня заключения договора о закупке.