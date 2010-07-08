НБУ: причиной снижения учетной ставки стало улучшение показателей

Определенное улучшение макроэкономической ситуации, а также динамики макроэкономических и монетарных показателей стало причиной снижения учетной ставки.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера Нацбанк принял решение с 8 июля 2010 года снизить учетную ставку с 9,5% до 8,5% годовых. Это решение закреплено постановлением Нацбанка №320 «О регулировании денежно-кредитного рынка».

В документе, в частности, как факторы снижения указываются рост реального ВВП в первом квартале 2010 года на 4,9%, рост индекса промышленной продукции в январе-мае т.г. на 12,6%.

Кроме того, в мае (третий месяц подряд) наблюдался профицит сводного сальдо платежного баланса, кумулятивный объем которого за пять месяцев текущего года составил 1,6 млрд. долл.

В июне (третий месяц подряд) была зафиксирована дефляция потребительских цен.

Регулятор отмечает, что, начиная со второй половины февраля 2010 года, на межбанковском рынке наблюдалось увеличение предложения иностранной валюты, что способствовало укреплению гривни и дало возможность Нацбанку возобновить операции по покупке иностранной валюты. Курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке на протяжении января-июня 2010 года укрепился на 1,09% – до 7,9053 грн./долл.

НБУ указывает на устойчивую тенденцию к возобновлению ресурсной базы банков. При этом отмечается, что львиная доля прироста средств населения и весь объем прироста средств юридических лиц приходятся на депозиты в национальной валюте, что свидетельствует о повышении доверия к гривне, а также об уменьшении инфляционных и девальвационных ожиданий.

«Стабильное возобновление ресурсной базы банков и достаточный уровень ликвидности на фоне уменьшения ценового давления способствовали снижению стоимости средств в национальной валюте», – говорится в сообщении.

Как недостаток Нацбанк указывает на то, что позитивные тенденции пока еще не активизировали процессы кредитования, поскольку финансовое состояние значительного количества предприятий – потенциальных заемщиков после кризиса все еще остается тяжелым, а стоимость кредитных ресурсов (даже в условиях тенденции к ее снижению) – достаточно высокой.

«Учитывая вышеупомянутое, с целью содействия закреплению позитивных тенденций на денежно-кредитном рынке и создания стимулов для улучшения ситуации в реальном секторе экономики… Правление Национального банка Украины постановляет установить с 8 июля 2010 года учетную ставку в размере 8,5% годовых», – говорится в постановлении НБУ.