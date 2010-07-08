Межбанк: котировки составили 7,9045-7,9090 грн./долл.

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9040/7,9080, к 12:00 сузился спрэд 7,9065/7,9080. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9045/7,9090 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу – 7,9072.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2551/53, к 12:00 цены поднялись 0,2554/55. К закрытию цены достигли уровня 0,2555/56. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,9300 (-0,1650).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2620/1,2685. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 9,9920/9,9995, к 12:00 цены ушли вверх 10,0025/10,0105. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 9,9955/10,0070.