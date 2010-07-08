ВР планирует внести изменения законы о Нацбанке

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся деятельности Национального банка Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 249 из 424 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом статья «О назначении на должность и освобождении от должности председателя Национального банка» в законе об НБУ изложена в новой редакции.

Предусмотрено, что председатель Национального банка назначается на должность Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины сроком на семь лет. Одно и то же лицо не может быть председателем Национального банка больше двух сроков подряд.

Председателем Нацбанка может быть гражданин Украины, который постоянно проживает в Украине, имеет полное высшее образование в области экономики или финансов или научную степень в области экономики или финансов и при этом имеет не менее 10 лет опыта работы в органе законодательной власти или на руководящих должностях в других органах государственной власти и государственных органах, обеспечивающих проведение и реализацию государственной финансовой, экономической или правовой политики, или на руководящих должностях в международных финансовых организациях, или на руководящих должностях в банке, или научной работы по финансовой, экономической или правовой тематике и имеет безукоризненную деловую репутацию, в частности, не имеет судимости, не погашенной и не снятой в установленном законом порядке.

Лицо не может быть председателем Национального банка, если оно имеет представительский мандат или занимает или занимало должность руководителя органа государственной власти и другого государственного органа (если не прошел один год со дня его освобождения от такой должности), или является руководителем политической партии или членом руководящих органов партии, или является руководителем или входит в состав руководящего органа юридического лица (за исключением Национального банка), или является прямым или опосредованным владельцем любого количества акций (долей, паёв) юридического лица. На время пребывания в должности председатель Национального банка останавливает членство в политической партии.

Предусмотрено, что в случае неутверждения Верховной Радой Украины кандидатуры, предложенной Президентом Украины, одна кандидатура может вноситься не больше двух раз.

Председатель Национального банка освобождается от должности Верховной Радой по представлению Президента Украины в таких случаях: истечение срока полномочий; в связи с заявлением об отставке, поданным в письменном виде и принятым Президентом Украины; вступление в законную силу обвинительным приговором суда; на основании решения суда о признании лица недееспособным; прекращение гражданства или выезд за пределы Украины на постоянное местожительство; потеря безукоризненной деловой репутации; выявление факта предоставления недостоверной информации при назначении на должность главы Нацбанка; смерти или на основании решения суда об объявлении лица умершим; невыполнение должностных обязанностей, в том числе по состоянию здоровья, на протяжении более четырёх месяцев подряд; возникновение обстоятельств, которые исключают возможность лица быть председателем Национального банка.

Также в новой редакции изложена статья “Доходы и расходы” .

Предусмотрено, что получение прибыли не является целью деятельности Национального банка.

Нацбанк определяет прибыль до распределния путем уменьшения прибыли на сумму нереализованных доходов. Национальный банк направляет нереализованные доходы в резерв переоценки.

НБУ осуществляет распределение прибыли до распределения после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом Национального банка годового финансового отчета в таком порядке:

50% прибыли до распределения направляется в общие резервы и другие резервы Нацбанка. Отчисления в общие резервы проводятся, пока сумма общих резервов не будет равна 10-процентному объему денежно-кредитных обязательств Национального банка. 50% прибыли до распределения перечисляется в государственный бюджет Украины следующего за отчетным года.

Предусмотрено, что НБУ разрабатывает Основные принципы денежно-кредитной политики, публикует их в официальных изданиях и подает ежегодно до 15 сентября в Верховную Раду для информирования. Кроме того, Нацбанк определяет до 1 ноября отчетного года аудиторскую фирму, которая имеет опыт в проведении аудита по международным стандартам аудита, для проведения аудита финансовой отчетности Национального банка.

Также в новой редакции изложена статья “Состав и формирование Совета Национального банка”.

Предусмотрено, что председателем Совета Национального банка не может быть избран председателя Национального банка.

В законопроекте определено, что не допускается вмешательство органов государственной власти и других государственных органов или их должностных и служебных лиц, любых юридических или физических лиц в выполнение функций и полномочий Национального банка, Совета Национального банка, правление Национального банка или служащих Национального банка.

Нацбанк не имеет права предоставлять кредиты в национальной и иностранной валюте как прямо, так и опосредованно через государственное учреждение, другое юридическое лицо, которое находится в государственной собственности, на финансирование расходов Государственного бюджета Украины.

Также Национальный банк не имеет права покупать на первичном рынке ценные бумаги, эмитированные Кабинетом министров Украины, государственным учреждением, другим юридическим лицом, которое находится в государственной собственности.