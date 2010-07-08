Европарламент одобрил соглашение с США о банковских транзакциях

Европарламент одобрил соглашение с США об обмене информацией относительно банковских транзакций, так называемое SWIFT-соглашение.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании Европарламента в Страсбурге.

«За» проголосовали 484 депутата, «против» – 109, воздержались 12.

Депутаты, которые четыре месяца назад отклонили похожее соглашение с США, добились существенных изменений в нем. Прежде всего, в соответствии с новым документом, в Европейском Союзе на протяжении 12 месяцев будет создан орган, который будет внедрять программу, похожую на американскую “Программу отслеживания финансирования терроризма”, что сделает в итоге ненужной пересылку в США большого комплекса всех данных о банковских транзакциях, а лишь данных, которые в результате анализа могут свидетельствовать о финансировании терроризма.

Новое соглашение предусматривает также возможность для организации по координации действий европейской полиции – Европола – блокировать передачу отдельной информации США. Европол, в частности, будет контролировать запросы Министерства финансов США по поводу тех или диных данных на предмет того, насколько их получение оправдано целью борьбы с терроризмом. Кроме того, Европол будет следить за тем, чтобы объем передаваемых США данных был минимальным.

Новое соглашение также предусматривает введение должности представителя ЕС в США для наблюдения за тем, чтобы полученная информация о банковских транзакциях использовалась исключительно с целью противодействия терроризму.

Новое соглашение вступит в силу с 1 августа этого года сроком на 5 лет с возможностью ежегодного продления после этого срока при согласии сторон.

Во второй половине этого года Еврокомиссия начнет работу над созданием Программы отслеживания финансирования терроризма и через три года должна обнародовать доклад о прогрессе в ее развитии.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля Европарламент не поддержал Временное соглашение с США об обмене информацией о финансовом состоянии граждан, так называемом SWIFT-соглашение.

В одобренной резолюции Европарламент предложил Еврокомиссии и Совету ЕС начать работу над подготовкой постоянного соглашения между ЕС и США об обмене информацией, которая может представлять банковскую тайну об операциях и транзакциях физических лиц.

30 ноября 2009 года ЕС и США подписали Временное соглашение об обмене финансовой информацией граждан. Согласно документу, срок действия которого ограничен девятью месяцами, спецслужбы США получили доступ к банковской информации европейцев – данным, которые хранятся в системе SWIFT. Временное соглашение было подписано с целью противодействия терроризму. После решения Европарламента документ утратил силу.