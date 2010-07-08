ВХСУ 27 июля рассмотрит касацию ФГИ на решение хозсуда о возврате денег

Высший хозяйственный суд Украины 27 июля рассмотрит касационную жалобу Фонда государственного имущества (ФГИ) на решение Хозяйственного суда г. Киева, которым он обязал ФГИ возместить бывшему собственнику «Лугансктепловоза» внесенные средства за приобретенный госпакет акций в долларах США по курсу на момент покупки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время заседания Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО.

Он также отметил, что на данный момент покупатель "Лугансктепловоза" - «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (входящая в российский "Трансмашхолдинг") - не перечислил деньги за приобретенный пакет акций предприятия.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд г. Киева своим решением обязал Фонд государственного имущества Украины возместить бывшему собственнику «Лугансктепловоза» - российской холдинговой компании “Трансмашхолдинг” внесенные ею средства за приобретенный пакет акций в размере 76% уставного фонда в долларах по курсу по состоянию на момент покупки.

Справка УНИАН. Фонд госимущества 19 июля 2006 года объявил конкурс по продаже 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз".

23 марта 2007 года ФГИ признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября 2009 г.

31 марта 2010 г. Фонд государственного имущества Украины повторно объявил о проведении приватизационного конкурса по продаже госпакета акций ОАО «Лугансктепловоз» в размере 76,001% уставного капитала.

15 июня 2010 года ”Брянский машзавод`” приобрел 76% акций «Лугансктепловоза» за 410 млн. грн.