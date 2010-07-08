Нацбанк сократил предложение депозитных сертификатов

Национальный банк Украины сократил предложение депозитных сертификатов с целью предотвращения притока спекулятивного капитала.

Об этом УНИАН сообщили в Нацбанке.

Регулятор отмечает, что при принятии решения относительно размещения депозитных сертификатов Национальный банк учитывает в том числе и уровень процентных ставок центральных банков других стран.

“Удержание ставок по операциям по мобилизации средств на уровне значительно выше, чем устанавливают другие центральные банки (Российской Федерации, еврозоны и др.), при относительной стабилизации экономической ситуации, а следовательно, и снижении риска инвестирования в Украину, может привести к притоку спекулятивного капитала. Указанные потоки капитала направляются лишь на получение прибыли и не имеют производительных целей для развития экономики”, - объяснили в Нацбанке.

НБУ отмечает, что он не является институтом, который предоставляет возможность отдельным банкам получать прибыль от размещения избыточных средств. “Банки, проводя политику по привлечению средств, должны иметь четкое представление о направлении этих средств в активные операции, а не надеяться на перенаправление свободных средств в депозитные сертификаты Национального банка с целью получения прибыли”, - отмечает регулятор.

В Нацбанке также подчеркнули, что принятию решения о сокращении предложений депозитных сертификатов Национального банка предшествовало решение о формировании банками всего объема обязательных резервов на отдельном счете в НБУ.

Как сообщал УНИАН, до начала лета НБУ ежедневно котировал депозитные сертификаты на кратчайшие сроки (несколько дней, одна-две недели) и добавлял более долгосрочные котировки (один, два, три месяца). При этом процентные ставки размещения были адекватными и рыночными (1 месяц - 7%, 2 месяца - 8%, 3 месяца - 9%).

Начиная с 4 июня 2010 года НБУ отказался от размещения привлекательных для банков депозитных сертификатов с более длительными сроками погашения, предложив лишь сроки от 2 до 14 дней по ставкам от 0,3% до 3% годовых.

С 24 июня Нацбанк стал предлагать «длинные» сертификаты на ограниченную сумму на условиях тендера.

Объем операций Нацбанка по мобилизации средств в июне т.г. составил 16 млрд. грн., с начала года – 115 млрд. грн.