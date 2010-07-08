ВР внесла изменения в законы о распределении продукции

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по применению соглашений о распределении продукции».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 244 из 419 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Закону «О соглашениях о распределении продукции». Ими предусмотрено, что государство обеспечивает предоставление инвесторам в установленном порядке согласований, квот, специальных разрешений на пользование недрами и лицензий на ведение деятельности по поиску (разведке) и эксплуатации месторождений полезных ископаемых, актов о предоставлении горного отвода, документов, удостоверяющих право пользования землей, и других разрешений, документов разрешительного характера, лицензий, связанных с пользованием недрами, выполнением работ, строительством сооружений, предусмотренных соглашением о распределении продукции.

Предусмотрено, что сторонами соглашения о распределении продукции выступают инвестор (инвесторы) и государство в лице Кабинета министров Украины.

Участки недр (месторождений полезных ископаемых) предоставляются в пользование вместе с земельным участком из земель государственной собственности или коммунальной собственности.

В случае нахождения земельных участков, необходимых для использования недр на условиях соглашений о распределении продукции, в собственности физических или юридических лиц или в коммунальной собственности, приобретение права собственности на эти земельные участки осуществляется государством в соответствии с законодательством.

Также предусмотрено, что в случае, если инвестор, который имеет лицензию на пользование недрами и начал деятельность на предусмотренных ею условиях, выразил желание заключить соглашение о распределении продукции, такое соглашение (двустороннее или многостороннее) по решению Кабинета министров также может быть подписано без проведения конкурса.

Изменениями предусмотрено, что если участником соглашения о распределении продукции является иностранный инвестор, он обязан на протяжении трех месяцев с момента подписания соглашения о распределении продукции зарегистрировать свое представительство на территории Украины.

Если участниками соглашения о распределении продукции являются два или более инвесторов, они должны назначить из своего состава одного инвестора-оператора соглашения для представительства их интересов в отношениях с государством. Если оператором соглашения является иностранный инвестор, он обязан зарегистрировать свое представительство на территории Украины в месячный срок.

Оператору соглашения и/или представительству иностранного инвестора на территории Украины должны принадлежать все полномочия, установленные для инвестора соглашением о распределении продукции.

Взаимоотношения между государством и иностранным инвестором по соглашению о распределении продукции осуществляются через его представительство на территории Украины.

Кроме того, изменениями предусмотрено, что проекты соглашений о распределении продукции подлежат обязательной государственной экспертизе по финансовым, правовым, природоохранным и другим вопросам в соответствии с законодательством.

Не являются объектом налогообложения налогом на прибыль доходы инвестора, полученные от продажи (отчуждения) продукции, полученной инвестором в собственность, от бесплатного пользования имуществом и информацией, которые являются собственностью государства.

При ввозе на таможенную территорию Украины товаров (работ, услуг) и других материальных ценностей, предназначенных для выполнения соглашения о распределении продукции, ввозная (импортное) пошлина (за исключением таможенной пошлины), акцизный сбор и налог на добавленную стоимость не взимаются.

Под ввозом работ (услуг) на таможенную территорию Украины понимается поставка (предоставление) нерезидентами инвестору (его представительству в Украине) работ (услуг), местом поставки (предоставления) которых является таможенная территория Украины.

Ввоз на таможенную территорию Украины углеводородного сырья (нефти и газа), добытого в исключительной (морской) экономической зоне Украины, осуществляется без таможенного оформления (декларирования), уплаты ввозной (импортного) пошлины, таможенных сборов, а также без уплаты налогов (включая налог на добавленную стоимость).

При вывозе с таможенной территории Украины продукции, приобретенной в соответствии с условиями такого соглашения инвестором в собственность, а также ранее ввезенных в Украину для выполнения соглашения оборудования, материалов, оборудования и другого имущества и материальных ценностей, кроме имущества и материальных ценностей, стоимость которых была возмещена инвестору компенсационной продукцией, и которые перешли в собственность государства, таможенные платежи (за исключением таможенной пошлины), акцизный сбор и другие налоги и обязательные платежи не взимаются, кроме налога на добавленную стоимость, который взимается по нулевой ставке.

Указанные условия распространяются в пределах деятельности, связанной с соглашением о распределении продукции, также на юридических лиц (подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков, перевозчиков и других контрагентов), которые принимают участие в выполнении работ, предусмотренных соглашением о распределении продукции, на основе договоров (контрактов) с инвестором.

В случае использования указанных товаров (работ, услуг) и других материальных ценностей не по назначению с инвестора (подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков, перевозчиков и других контрагентов) взимаются суммы налогов, сборов, не внесенные в связи с предоставлением льгот, если такое невыполнение обязательств произошло по вине инвестора (подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков, перевозчиков и других контрагентов).

В случае использования (вывоза) за пределами таможенной территории Украины указанных товаров и других материальных ценностей, которые ранее были приобретены инвестором на таможенной территории Украины или ввезены ранее на таможенную территорию Украины для выполнения соглашения о распределении продукции, таможенные платежи, акцизный сбор и другие налоги и обязательные платежи не взимаются, кроме налога на добавленную стоимость, который взимается по нулевой ставке.

Также законом внесены изменения в Таможенный кодекс Украины. Ими предусмотрено, что границы таможенной территории Украины являются таможенной границей Украины.

Таможенная граница Украины совпадает с государственной границей Украины, за исключением границ территории специальных таможенных зон и границ искусственных островов, установок и сооружений, созданных в исключительной морской экономической зоне Украины, на которые распространяется исключительная юрисдикция Украины.

Границы территории специальных таможенных зон и искусственных островов, установок и сооружений, созданных в исключительной (морской) экономической зоне Украины, на которые распространяется исключительная юрисдикция Украины, составляют таможенную границу Украины.