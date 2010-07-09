МВФ ожидает умеренного ослабления курса доллара

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что курс доллара будет умеренно снижаться на протяжении 5 лет. Такое мнение высказал заместитель директора аналитического отдела организации Дэвид Робинсон, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

"Что касается временного промежутка в 5 лет, основываясь на текущих показателях, мы можем ожидать некоторого ослабления доллара", - отметил Д.Робинсон, добавив при этом, что невозможно точно предсказать конкретные цифры, так как в подобных прогнозах существует большая вероятность ошибки. Однако, по оценкам экономиста, курс доллара, скорее всего, снизится умеренно.

При этом Д.Робинсон обратил внимание на то, что в последние месяцы доллар по отношению к евро "ценился достаточно высоко", однако гораздо более умеренно по отношению к валютной "корзине". По словам экономиста МВФ, несмотря на то, что рост доллара не оказал поддержки восстановлению общемировой экономики, он ему и не препятствовал.

Кроме того, еще один представитель МВФ - Чарльз Крамер, возглавляющий Северо-Американский дивизион МВФ, высказал оптимистичную точку зрения, согласно которой риск второй волны рецессии в США не ожидается, передает Reuters.

В начале января 2010 г. глава МВФ Доминик Стросс-Кан предупредил о возможности второй волны рецессии, отметив, что восстановление мировой экономики остается крайне неустойчивым. По мнению главы МВФ, повышенный риск для мировой экономики несут дешевые деньги, заполонившие развивающиеся рынки, что чревато образованием новых "пузырей" на рынках активов. Глава МВФ указал также на то, что главной проблемой правительств и центробанков является адекватный выход из режима чрезвычайной поддержки финансово-экономической системы. "Если мы прекратим эти меры слишком рано, возникнет угроза повторной рецессии", - предупредил тогда Д.Стросс-Кан.