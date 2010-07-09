НБУ пролонгировал более 70% выданных банкам кредитов

Национальный банк Украины пролонгировал более 70% рефинансирования, выданного банкам в качестве стабилизационных кредитов, общая сумма которых составляет 80 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Нацбанке.

«Остаток задолженности банков по кредитам, полученным в порядке поддержки их ликвидности, по состоянию на 25 июня 2010 года составляет 80 млрд. грн., из которых более 70% – это пролонгированная задолженность», – говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что ситуация на денежно-кредитном рынке характеризуется возобновлением ресурсной базы банков, в том числе за счет увеличения объемов депозитных средств, что создает соответствующие возможности для своевременного возвращения банками кредитов, полученных от Национального банка.

Кроме того, значительный потенциал свободных ресурсов, который имеется на сегодня в банковском секторе, создает надлежащие условия для возобновления кредитования банками экономики Украины, но для этого банкам необходима уверенность в своевременном и полном возвращении ресурсов.

При это в НБУ подчеркивают, что решение последнего вопроса «лежит за рамками монетарного регулирования».

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 января 2010 года сумма статьи баланса НБУ «Кредиты банкам и другим заемщикам» составляла 73,964 млрд. грн.

В январе т.г. рефинансирование в качестве стабилизационных кредитов получили шесть банков на общую сумму 1,360 млрд. грн.

В феврале т.г. Нацбанк выделил на финансовое оздоровление четырех банков 1,126 млрд. грн., а в апреле был выдан стабкредит одному банку в сумме 0,372 млрд. грн.

В июне Нацбанк поддержал своими средствами один банк на сумму 20 млн. грн.

В марте и мае стабкредиты не представлялись.

По данным Нацбанка, общий объем операций по рефинансированию банков за январь-июнь 2010 года составил 3,86 млрд. грн.