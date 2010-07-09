НБУ снизил ставки рефинансирования

Национальный банк Украины на пятницу, 9 июля, снизил ставки рефинансирования по обеспеченным правительственными бумагами кредитам овернайт с 10,5% до 9,5% годовых.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, ставка по необеспеченным кредитам овернайт снижена с 12,5% до 11,5% годовых.

Напомним, Нацбанк на протяжении текущего года уже третий раз снижает ставки по кредитам рефинансирования овернайт. Предыдущее изменение указанных ставок регулятор провел 11 мая и 8 июня т.г. Тогда ставки по обеспеченным кредитам овернайт снижались в таком порядке: с 12,5% до 11,5% и 10,5% годовых, по необеспеченным – с 13,5% до 13,25% и 12,5% годовых.

С 8 июля т.г. Нацбанк снизил учетную ставку с 9,5% до 8,5%.