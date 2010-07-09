Собственный капитал украинских банков сократился

Собственный капитал украинских банков в июне 2010 года сократился на 1,3% и на 1 июля т.г. составил 130,6 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 102% от собственного капитала банковских учреждений.

По состоянию на 1 июля 2010 года активы банков составили 889,2 млрд. грн., общие активы – 1 трлн. 019,5 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции – 70,3%.

Обязательства банков по состоянию на указанную дату составляли 758,6 млрд. грн., в том числе средства физических лиц – 238,9 млрд. грн., средства субъектов хозяйствования – 122,2 млрд. грн.

По состоянию на 1 июля 2010 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находятся 18 банков.