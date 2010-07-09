Тигипко: налоговая система не нуждается в усилении полномочий

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО убежден, что ни налоговая администрация, ни налоговая милиция сегодня не нуждаются в усилении своих функций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству, отвечая на замечание депутатов, что власть пытается налоговую милицию превратить в карательный орган.

«Я убежден, что в каких-то дополнительных полномочиях они сегодня не нуждаются. Дай Бог, чтобы они справились с теми полномочиями, которые есть у них сегодня», - сказал С.ТИГИПКО.

Вице-премьер отметил, что у налоговой сегодня достаточно полномочий, чтобы выполнять свои функции.

В то же время, сказал он, в новом Налоговом кодексе, проект которого сейчас отрабатывается совместно с бизнесменами, будет предусмотрено усиление администрирования определенных направлений, чтобы «скрыться от налогов было невозможно».