Межбанк: котировки - 7,9025/7,9095 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9025/7,9095 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2565/0,2568, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,0355/10,0460. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,2697/1,2699 (четверг – 1,2643/1,2645).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9072 грн./долл.