Тигипко за введение "налога на богатство"

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает необходимым ввести в Украине "налог на богатство".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Верховной Раде во время Часа вопросов до правительства.

«Я считаю, что необходимо было бы внести в законодательство налог на богатство, и там уже надо было бы учесть налогообложение больших жилищ», - сказал он.

Вместе с тем, по словам вице-премьер-министра, это не будет означать, что от этого должны страдать 90% украинских семей.

«А 10%, я убежден, будут иметь деньги, чтобы заплатить за жилье в 500-600-1000 кв. м», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля т.г. на рассмотрение Верховной Рады был внесён законопроект «О налоге на отдельные виды имущества» № 6285. Согласно пояснительной записке, ставки налога на недвижимое имущество, отнесённое к жилому фонду, планируется установить в процентах от прожиточного минимума, установленного на начало года за 1 кв. м общего размера облагаемого налогом имущества.

Законопроект предусматривает взимание налога с общего размера недвижимого имущества, отнесённого к жилому фонду, составляющего более 100 кв. м для юридических лиц и свыше 300 кв. м – для физических лиц.

Ставки налога на вертолёты и самолёты предлагается установить в зависимости от их массы, а ставки налога на яхты и другие плавсредства для досуга – в зависимости от мощности двигателя и габаритов.

Также депутаты предлагают увеличить налог с владельцев новых легковых автомобилей при первой регистрации в Украине с объёмом цилиндров двигателя от 3501 куб. см и больше – с 40 грн. до 100 грн. за 100 куб. см, а автомобилей, бывших в употреблении до 8 лет, – с 45 грн. до 120 грн. за 100 куб. см.