Межбанк: котировки составили 7,9015/7,9065 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9025/7,9095, к 12:00 цены снизились 7,9015/7,9065 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2565/68, к 12:00 сузился спрэд 0,2565/67. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 30,7500 (-0,1800).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2697/99, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 10,0355/10,0460, к 12:00 цены ушли вниз 10,0175/10,0300.