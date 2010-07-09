Нацбанку предоставили реальную незивисимость

Верховная Рада Украины внесла изменения в действующее законодательство относительно деятельности Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Национального банка» проголосовали 256 народных депутатов из 430 зарегистрированных в сессионном зале.

Предусмотрено, что председатель Национального банка назначается на должность Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины сроком на семь лет. Одно и то же лицо не может быть председателем Национального банка больше, чем два срока подряд.

Главой Нацбанка может быть гражданин Украины, постоянно проживающий в Украине, имеющий полное высшее образование в области экономики или финансов или научную степень в области экономики или финансов и при этом имеет не менее 10 лет опыта работы в органе законодательной власти или на руководящих должностях в других органах государственной власти и государственных органах, обеспечивающих проведение и реализацию государственной финансовой, экономической или правовой политики, или на руководящих должностях в международных финансовых организациях, или на руководящих должностях в банках, или научные работы по финансовой, экономической или правовой тематике и имеет безукоризненную деловую репутацию, в частности, не имеет судимости, не погашенной и не снятой в установленном законом порядке.

Лицо не может быть председателем Национального банка, если оно имеет представительский мандат или занимает или занимал должность руководителя органа государственной власти и другого государственного органа (если не прошел один год со дня его освобождения от такой должности), или является руководителем политической партии или членом руководящих органов партии, или является руководителем или входит в состав руководящего органа юридического лица (за исключением Национального банка), или является прямым или опосредствованным владельцем любого количества акций (частей, паев) юридического лица. На время пребывания в должности председатель Национального банка останавливает членство в политической партии.

Предусмотрено, что в случае неутверждения Верховной Радой Украины кандидатуры, предложенной Президентом Украины, одна кандидатура может вноситься не больше двух раз.

Председатель Национального банка освобождается от должности Верховной Радой по представлению Президента Украины в таких случаях: окончание срока полномочий; в связи с заявлением об отставке, поданным в письменном виде и принятым Президентом Украины; вступление в законную силу обвинительного приговорам суда; на основании решения суда о признании лица недееспособным; прекращение гражданства или выезда за пределы Украины на постоянное местожительство; потери безукоризненной деловой репутации; выявление факта предоставления недостоверной информации при назначении на должность председателя Нацбанка; смерти или на основании решения суда об объявлении лица умершим; невыполнение должностных обязанностей, в том числе по состоянию здоровья, на протяжении свыше четырех месяцев подряд; возникновение обстоятельств, исключающих возможность лица быть председателем Национального банка.

Также в новой редакции изложена статья “Доходы и расходы”.

Предусмотрено, что получение прибыли не является целью деятельности Национального банка.

Нацбанк определяет прибыль к распределению путем уменьшения прибыли на сумму нереализованных доходов. Национальный банк направляет нереализованные доходы в резерв переоценки.

НБУ осуществляет распределение прибыли к делению после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом Национального банка годового финансового отчета в таком порядке:

50% прибыли к распределению направляется в общие резервы и другие резервы Нацбанка. Отчисления к общим резервам проводятся, пока сумма общих резервов не будет равняться 10% объема денежно-кредитных обязательств Национального банка. 50% прибыли к распределению перечисляется в государственный бюджет Украины следующего за отчетным года.

Предусмотрено, что НБУ разрабатывает Основные принципы денежно-кредитной политики, публикует их в официальных изданиях и подает ежегодно до 15 сентября в Верховную Раду для информирования. Кроме того, Нацбанк определяет до 1 ноября отчетного года аудиторскую фирму, которая имеет опыт в проведении аудита по международным стандартам аудита, для проведения аудита финансовой отчетности Национального банка.

Председателем Совета Национального банка не может быть избран председателя Национального банка.

Определено, что не допускается вмешательство органов государственной власти и других государственных органов или их должностных и служебных лиц, любых юридических или физических лиц в выполнение функций и полномочий Национального банка, Совета Национального банка, правления Национального банка или служащих Национального банка.

Нацбанк не имеет права предоставлять кредиты в национальной и иностранной валюте, как прямо, так и опосредствовано через государственное учреждение, другое юридическое лицо, находящееся в государственной собственности, на финансирование расходов государственного бюджета Украины.

Также Национальный банк не имеет права покупать на первичном рынке ценные бумаги, эмитированные Кабинетом министров Украины, государственным учреждением, другим юридическим лицом, находящемся в государственной собственности.