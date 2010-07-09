Евросоюз готов дать Украине 610 млн. евро

Президент Европейского Совета Герман ван РОМПЕЙ заявляет, что Европейский Союз готов оказать Украине техническую и макрофинансовую помощь в размере 610 млн. евро при условии возобновления сотрудничества государства с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г. ван РОМПЕЙ заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сегодня в Киеве.

«Чрезвычайно важным для предоставления помощи со стороны Европейского Союза Украине является достижение договоренности между украинской стороной и ЕС относительно нового соглашения о резервном кредитовании, в частности в контексте договоренностей с МВФ», - заявил президент Европейского Совета.

В то же время, он положительно заметил, что такая договоренность между Украиной и МВФ уже достигнута, что «проложит путь к предоставлению макрофинансовой помощи со стороны Европейского Союза в размере 610 млн. евро».