К закрытию межбанка евро откатился к 10,00 грн.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9025/7,9095, к 12:00 цены снизились 7,9015/7,9065. К закрытию торгов ценовые уровни незначительно повысились 7,9020/7,9070 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу – 7,9058.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2565/68, к 12:00 сузился спрэд 0,2565/67. К закрытию цены достигли уровня 0,2564/65. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,8225 (-0,1075).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2665/1,2720. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,0355/10,0460, к 12:00 цены ушли вниз 10,0175/10,0300. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,0095/10,0220.