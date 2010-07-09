Эксперт: Спрос на валюту связан с началом турсезона

Спрос на наличную иностранную валюту в июне со стороны населения вырос на 13,7% - до 1623,9 млн. долл. Это связано как с появившимися опасениями в обществе по поводу возможной второй волны кризиса в США и продолжающимися проблемами в Европе, так и с началом туристического сезона и необходимостью аккумулирования средств в иностранной валюте.

Такое мнение высказал руководитель информационно-аналитического центра «FOREX CLUB» Николай ИВЧЕНКО.

Предложение наличной иностранной валюты в июне выросло на 8% - до 1512,1 млн. долл., а сальдо покупок-продаж зафиксировано на уровне 111,8 млн. долл.

Объем сделок на межбанковском валютном рынке в прошлом месяце составил 12971,9 млн. долл. США. Доля наличного рынка в общем объеме валютных операций растет с марта и достигла 19,47%, что является очень высоким показателем для европейских стран, отмечает эксперт.

«Курс гривни до конца текущего года будет стабильным благодаря подписанию соглашения украинского правительства с МВФ о новой программе кредитования, не смотря на возможное сокращение темпов роста мировой экономики в третьем-четвертом квартале. Однако темпы роста стоимости национальной валюты во второй половине года могут снизиться», - прогнозирует Н.ИВЧЕНКО.