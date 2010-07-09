В большинстве областей Украины в июне зафиксирована дефляция

В июне т.г. против мая в большинстве областей Украины, а также в Киеве и Севастополе зафиксирована дефляция. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, лидерами снижения потребительских цен по итогам июня т.г. стали Херсонская обл. — дефляция 1,1%, АР Крым — 0,9%, Днепропетровская обл. - 0,8%, Николаевская и Винницкая — 0,7%.

С начала года (июнь 2010 года против декабря 2009 года) во всех областях Украины зафиксирована инфляция, при этом потребительские цены больше всего выросли в Севастополе – на 7%, АР Крым – 4,4%, Киеве – 4,3%, Одесской и Львовской областях – 4%. Меньше всего цены выросли в Винницкой – 2,1%, Волынской и Тернопольской областях– 2,2%, Хмельницкой области – 2,3%.

Лидерами снижения цен на продукты питания и безалкогольные напитки в июне стали: Днепропетровская область – 1,8% (с начала года – рост 5,1%), АР Крым и Запорожская обл. – 1,6% (рост 6,5% и 3% соответственно), Винницкая область – 1,5% (рост 2,8%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в июне т. г. против мая больше всего подорожали в Ривненской области – 1% (с начала года – рост 6,9%), Херсонской и Полтавской областях – 0,9% (рост 8,7% и 6,2% соответственно). В Севастополе (рост 5%), АР Крым (рост 8,2%) и Винницкой обл. (рост 6,1%) цены в июне т.г. остались без изменений, Черниговской, Донецкой и Николаевской областях снизились — на 0,2%, 0,1%, 0,1% соответственно (рост 8,1%,7,4% и 6,7% соответственно).

Цены на одежду и обувь в июне т.г. больше всего выросли в Киеве – на 0,5% (с начала года – рост 1,6%), Закарпатской и Волынской областях — на 0,3% (с начала года – рост 2,1% и 0,8% соответственно). В Севастополе и АР Крым — снизились на 0,1% и 0,4% соответственно (снижение цен — на 0,3% и без изменений соответственно).

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в июне т.г. к маю больше всего подорожали в Черниговской обл. – на 2,1% (с начала года – рост 2,3%), Винницкой обл. – 1,8% (рост 2,7%) и Одесской обл. - 1,6% (рост 2,1%). При этом в Севастополе в июне зафиксировано снижение цен — на 0,2% (рост 24,9%).