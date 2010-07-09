Золото растет в цене

Золото в пятницу увеличивается в цене после просадки рынка в среду до минимальной за шесть недель отметки, сообщает РИА Новости.

Августовский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex на 18.56 мск подорожал на 1,2% до 1210,5 доллара за тройскую унцию. На торгах в среду стоимость контракта опускалась до минимальной с 24 мая отметки 1185 доллара за унцию.

"Мы наблюдаем приход на рынок агрессивно настроенных покупателей, - приводит агентство Bloomberg мнение брокера и аналитика по фьючерсам FuturePath Trading Фрэнка Леша (Frank Lesh). - Длинные позиции по золоту все еще пользуются большим спросом. Все они (инвесторы - ред.) хотят покупать золото на нижних ценовых уровнях, но они не стремятся делать это на верхних".

Увеличению цены на золото, помимо стремления инвесторов воспользоваться относительно низкими ценами, способствовало также наблюдавшееся в течение пятницы укрепление евро к доллару.

Повышение стоимости единой европейской валюты было вызвано улучшением настроений на рынке и позитивными ожиданиями касательно предстоящей 23 июля публикации результатов стресс-тестов крупнейших банков Европы. "Мы полагаем, что потенциал увеличения цен на золото еще не исчерпан, - считают аналитики Deutsche Bank AG. - Цены на золото по-прежнему нельзя считать экстремальными".

По мнению экспертов банка, средняя стоимость драгоценного металла в третьем квартале составит 1275 долларов за унцию, а в четвертом - 1400 долларов за унцию. С начала 2010 года золото подорожало на 9,1% и может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения цены металла, по крайней мере, с 1920 года.

Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем" роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе.