курс НБУ на 12 июля

Официальный курс НБУ на 12 июля:100 USD США – 790.3800 (на 9 июля – 790.5800)100 EUR – 998.8032 (на 9 июля – 1000.8743)10 RUR – 2.5666 (на 9 июля – 2.5546)Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 12 июля 2010 года за 10 тройских унций (грн.):959 XAU 10 Золото – 94549.21 (на 9 июля – 94968.42)961 XAG 10 Серебро – 1412.41 (на 9 июля – 1423.04)962 XPT 10 Платина – 120532.95 (на 9 июля – 120642.51)964 XPD 10 Палладий – 35409.02 (на 9 июля – 35338.93)

Официальный курс НБУ на 12 июля: 100 USD США – 790.3800 (на 9 июля – 790.5800) 100 EUR – 998.8032 (на 9 июля – 1000.8743) 10 RUR – 2.5666 (на 9 июля – 2.5546) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 12 июля 2010 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 94549.21 (на 9 июля – 94968.42) 961 XAG 10 Серебро – 1412.41 (на 9 июля – 1423.04) 962 XPT 10 Платина – 120532.95 (на 9 июля – 120642.51) 964 XPD 10 Палладий – 35409.02 (на 9 июля – 35338.93)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter