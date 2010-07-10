ВР одобрила изменения в структуре налоговой милиции

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственной налоговой службе в Украине» (относительно структуры налоговой милиции).

Как передает корреспондент УНИАН, данный законопроект поддержали 238 народных депутатов из 435, зарегистрированных в сессионном зале.

Статьей 20 законопроекта определена структура налоговой милиции, к состав которой относятся: Главное управление налоговой милиции, Следственное управление налоговой милиции, Управление внутренней безопасности ГНА Украины, подразделения налоговой милиции и следственные подразделения в составе соответствующих органов государственной налоговой службы на местах. Налоговую милицию возглавляет первый заместитель председателя ГНА Украины - начальник налоговой милиции.

В то же время парламент не поддержал в первом чтении законопроект народного депутата Анатолия ГРИЦЕНКО (фракция НУ-НС) «О внесении изменений в некоторые законы Украины об отмене налоговой милиции». За данное решение проголосовали всего 142 народных депутата (при необходимых 226 – УНИАН) из 435, зарегистрированных в сессионном зале.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что на сегодняшний день рядовой работник в налоговой милиции получает зарплату выше командующего Сухопутными войсками.

По его убеждению, налоговая милиция - это структура, созданная «для репрессий».