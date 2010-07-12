Пункты пропуска через границу будут содержаться местными бюджетами

В Сумской области 10 местных пунктов пропуска через государственную границу Украины будут удерживать за счет территориальных общин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

По словам заместителя председателя Сумской ОГА Александра ЦУПРА, местные пункты пропуска должны передать на балансы районных, поселковых советов, а также будут разработаны и утверждены местные программы их поддержки. Вопросы содержания пунктов пропуска будут решены уже до сентября этого года.

Соответствующим постановлением Кабинета министров Украины предусмотрено строительство и обустройство 26 местных пунктов пропуска на территории области за счет местных бюджетов. На сегодня построено 10 местных пунктов пропуска. Все они были созданы в ответ на обращение граждан, но до этого времени ответственных за их содержание органов не имели. Поэтому если в местных бюджетах не будут выделены средства на содержание этих пунктов пропуска, их придется закрыть, отметили в облгосадминистрации.