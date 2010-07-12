Немецкий предприниматель подает в суд на Президента Украины из-за невозвращения налога на добавленную стоимость, сообщает “Немецкая волна”.

Основатель фирмы со стопроцентным немецким капиталом «КатМетал Украина» Райнхард МАЙДЕР заявляет, что украинская бюрократическая система едва не довела его фирму до банкротства.

«С 2009 года фирма, где работали до сотни украинских рабочих, была не в состоянии даже выплачивать зарплату. На тот момент объем заказов был на три месяца вперед, но из-за того, что не было средств закупить сырье, поскольку все деньги забрали в НДС и не вернули, клиенты все отказались от заказов. Мой соучредитель из Германии требовал все инвестиции вернуть обратно в Германию. Я был вынужден сократить людей и продать часть оборудования, чтобы выплатить долги», - говорит предприниматель.

В начале этого года при содействии немецкого посольства фирме «КатМетал Украина» украинская сторона таки выплатила задолженный налог на добавленную стоимость за два года в размере 2 млн. грн. Однако, из-за последствий с невозмещением НДС компания сейчас не может полноценно возобновить производство, говорит Р.МАЙДЕР.

Ответчиками по делу является Налоговая администрация Украины и Президент Виктор ЯНУКОВИЧ, как гарант Конституции. Ведь несвоевременное выполнение обязательств по возмещению НДС является нарушением конституционных норм, поскольку государственный орган, речь идет о налоговой администрации, не действовал законным способом, обосновывает исковое заявление адвокат фирмы «КатМетал Украина» Степан ФИЛИН.

Немецкий предприниматель считает, что возмещение НДС в Украине - дело слишком политизированное и из-за этого налоговая система не функционирует должным образом и прозрачно.