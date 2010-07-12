Для ликвидации последствий наводнений нужно 300 млн. грн.

Бывший министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ заявляет, что для ликвидации последствий наводнений и оползней в Западной Украине и Одесской области необходимо около 300 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на брифинге.

Н.ШУФРИЧ сообщил, что ситуация в районах наводнений остается сложной. По его словам, необходимо около 300 млн. грн. на ликвидацию последствий наводнений и оползней.

Отвечая на вопрос журналистов о последствиях разрушения части газопровода на Прикарпатье в результате оползня, Н.ШУФРИЧ сказал, что взрыва на газопроводе не было, потому что он был отключен. Экс-министр добавил, что часть газопровода действительно была повреждена, но без серьезных последствий.