АМК оштрафовал «Кредобанк»

Львовское областное отделение Антимонопольного комитета оштрафовало ПАО «Кредобанк» на 17 тыс. грн. за недобросовестную конкуренцию в виде распространения информации, вводящей потребителей в заблуждение.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы комитета, переданном агентству УНИАН.

Отделение банка распространило неправдивую информацию относительно условий депозита «Аванс». Такие действия ввели потребителей в заблуждение. Общество признало нарушение и оплатило штраф в государственный бюджет.

Справка УНИАН. ОАО «Кредобанк» (Львов) создано в 1990 году, на сегодня входит во вторую группу (крупные банки) по классификации Нацбанка Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составили 5,482 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,670 млрд. грн., обязательства – 5,042 млрд. грн., уставный капитал – 1,551 млрд. грн., собственный капитал – 439,732 млн. грн.

В I квартале 2010 года "Кредобанк" увеличил убыток в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 154 млн. грн.

99,4948% акций «Кредобанка» владеет крупнейший польский акционерный банк «Общая сберегательная касса» (PKO BP SA).